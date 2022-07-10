Подайте на образование: как изменится стоимость обучения в вузах России

Так, например, МГУ им. Ломоносова цену на обучение не менял с 2019 года, правда она и без этого высокая: очное обучение на бакалавриате составляет 390-436 тыс. руб. Московский физико-технический институт предлагает сопоставимые цены — от 324 до 420 тыс. руб. в год. МИФИ на этом фоне выглядит очень демократично — цены варьируются в диапазоне от 128 до 165 тыс. руб. А вот Высшая школа экономики предлагает обучение значительно дороже — от 390 тыс. до 770 тыс. руб. Верхняя планка в МГИМО оценивается в 998 тыс. руб. за год. Цены в Петербурге нижняя планка кажется более преодолимой — здесь можно найти вполне перспективные специальности в диапазоне цен от 200 до 500 тыс. руб. Резонно, что цены в регионах ощутимо меньше, но и качество обучения там предлагается иное.