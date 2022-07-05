Сбер и «Уфанет» будут совместно развивать цифровые проекты в Башкирии

Основным предметом документа стало совместное развитие цифровых проектов на территории Республики Башкортостан.
Со стороны Сбера соглашение подписал председатель Уральского банка Дмитрий Суховерхов, со стороны «Уфанет» — генеральный директор компании Искандар Бахтияров.
Помимо финансирования процесса цифровизации, Сбер поможет адаптировать медиаприставку SberBox для компании, проработает интеграцию сервиса Okko и подписку СберПрайм в тарифные предложения «Уфанет». Кроме того, соглашение предполагает сотрудничество по корпоративным продуктам SberDevices.
Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:
«С компанией «Уфанет» мы реализовали уже несколько совместных проектов. Например, сейчас мы стремимся к тому, чтобы в офисах Сбера был представлен максимально широкий набор сервисов — от оформления страховки до приобретения цифровых устройств. А в Уфе в наших отделениях с недавнего времени можно подключить услуги «Уфанет». Это помогает жителям Башкирии решить повседневные вопросы в одном месте. «Уфанет» – высокотехнологичная компания, и нам есть что предложить партнеру для продолжения цифровизации бизнеса».
Искандар Бахтияров, генеральный директор АО «Уфанет»:
«Я рад, что компании банковского сектора обращают свое внимание на IT-сферу, совместно мы начинаем реализовывать новые проекты. Продукты, сервисы Сбера и нашей компании во многом похожи: они делают жизнь людей интереснее, удобнее и комфортнее! Надеюсь, что сегодняшнее событие будет первым шагом на долгом пути плодотворного сотрудничества».