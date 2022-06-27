Гонорары на фестивале в Уфе, навес за 1,48 миллиарда и распродажа в IKEA

«Нам проще вас на родину отправить»: глава Башкирии «подколол» министра ЖКХ Марзаева. Радий Хабиров прокомментировал «хитрые глаза» Алана Марзаева на совещании в правительстве в понедельник, 27 июня. Получилось несколько двусмысленно. В правительстве обсуждали вопрос о строительстве полилингвальных школ в регионе. После доклада по этому вопросу глава региона отметил, что в таких школах формируется «элита республики». Предполагаем, что Радий Хабиров видимо, имея в виду, что осетинский язык не будут включать в образовательный контур полилингвальных школ.