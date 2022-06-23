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В Башкирии вновь выпал из окна грудной ребёнок

23 июня 06:27
Фото: Антон Засимов / 1MI
В результате падения годовалый мальчик из города Октябрьский получил сотрясение мозга и другие травмы, сообщает ИА «Башинформ»

Очередной инцидент с падением ребенка произошёл в республике минувшим вечером. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что годовалый мальчик выпал из окна жилого дома по улице Герцена в городе октябрьский веером 22 июня. Ребенок облокотился на москитную сетку, установленную в оконной раме.

Мальчик был госпитализирован с множественными травмами, в числе которых, по словам медиков, сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Напомним, это не первый случай, когда дети получают серьёзные увечья в результате падения из окон. Так, несколькими днями ранее в Уфе двое детей в возрасте 2 и 4 года выпали из окна второго этажа — рядом с детьми на земле лежали обломки москитной сетки.

Также в Стерлитамаке пятилетний ребенок был госпитализирован после падения с высоты четвертого этажа. Ранее Mkset публиковал данные статистики по падениям несовершеннолетних из окон за минувшие годы, а также выяснил, какое наказание может грозить родителям за невнимательность по отношению к своим детям.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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