В Башкирии вновь выпал из окна грудной ребёнок

Напомним, это не первый случай, когда дети получают серьёзные увечья в результате падения из окон. Так, несколькими днями ранее в Уфе двое детей в возрасте 2 и 4 года выпали из окна второго этажа — рядом с детьми на земле лежали обломки москитной сетки.