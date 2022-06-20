В Уфе двое детей выпали из окна жилого дома по улице Лермонтова

Вечером 20 июня на улице Лермонтова в Уфе местные жители стали очевидцами падения из окна второго этажа двоих несовершеннолетних детей. Об этом сообщает УГЗ Уфы.
Двоих детей — четырехлетнего мальчика и двухлетнюю девочку очевидцы обнаружили близ дома № 24 по улице Лермонтова в Калининском районе Уфы. Отмечается, что рядом с детьми на мокрой земле лежали обломки москитной сетки.
Сообщается, что дети находились дома вместе с отцом. Сейчас оба ребенка доставлены в больницу.
Напомним, что годом ранее в Уфе при падении из окон пострадали 23 ребенка, а скончались — восемь. Отметим также, что в текущем 2022 году в результате падения из окон многоэтажек погибли уже трое детей разного возраста.
Также днём ранее в Уфе на видео попал шестилетний мальчик, совершавший неторопливую прогулку по оконному карнизу пятого этажа жилого дома. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.