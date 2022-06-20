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В Уфе двое детей выпали из окна жилого дома по улице Лермонтова

20 июня 18:52
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Рядом с двумя детьми под окнами дома на улице Лермонтова лежала москитная сетка, сообщают в УГЗ Уфы

Вечером 20 июня на улице Лермонтова в Уфе местные жители стали очевидцами падения из окна второго этажа двоих несовершеннолетних детей. Об этом сообщает УГЗ Уфы.

Двоих детей — четырехлетнего мальчика и двухлетнюю девочку очевидцы обнаружили близ дома № 24 по улице Лермонтова в Калининском районе Уфы. Отмечается, что рядом с детьми на мокрой земле лежали обломки москитной сетки.

Сообщается, что дети находились дома вместе с отцом. Сейчас оба ребенка доставлены в больницу.

Напомним, что годом ранее в Уфе при падении из окон пострадали 23 ребенка, а скончались — восемь. Отметим также, что в текущем 2022 году в результате падения из окон многоэтажек погибли уже трое детей разного возраста.

Также днём ранее в Уфе на видео попал шестилетний мальчик, совершавший неторопливую прогулку по оконному карнизу пятого этажа жилого дома. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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