«Похороны обойдутся дороже»: как в Башкирии наказывают родителей за «детопад» из окон

Ежегодно сотни детей в России выпадают из окон многоэтажных домов. Можно подумать, что речь идет о неблагополучных семьях, где ребенку не уделяют должного внимания. Но это не так. Большинство из таких семей проживают в благополучных семьях, и чаще всего дети находятся дома со взрослыми.
По данным МЧС Башкирии, за 2021 год в результате несчастных случаев погибли восемь детей, еще 23 ребенка получили многочисленные травмы. Всего было зарегистрировано 302 падения. С начала 2022 года зарегистрировано 117 падений, погибли три ребенка, пострадало 15 детей.
В июне 2020 года в Уфе трехлетняя девочка самостоятельно залезла на подоконник и выпала с 10-го этажа. Ребенок скончался от разрывов внутренних органов и множественных переломов. В марте 2021 года пятилетний мальчик выпал из окна 12-го этажа и получил травмы различной степени тяжести. Ребенок чудом остался жив только потому, что снег смягчил падение. В апреле 2022 года в Нефтекамске двухлетняя девочка, находясь на кухне вместе с матерью, залезла на подоконник и выпала из открытого окна пятого этажа. Ребенок скончался на месте.
По закону ребенка можно оставлять одного дома с 14 лет. Однако это не спасает детей от несчастных случаев. Большинство трагических историй схожи друг с другом — родитель отвлекся либо был в другой комнате, ребенок забрался на высокую мебель, залез на подоконник, из любопытства открыл окно, оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса, и выпал на улицу.
Привлечение родителей к уголовной ответственности не только по статье 125 (оставление несовершеннолетнего в опасности), но и по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) случается не часто, но прецеденты есть.
Мать оставила своего пятилетнего сына дома одного без присмотра с открытыми окнами. Ребенок проснулся, пододвинул стул к окну и выпал с пятого этажа. Мальчик скончался от многочисленных внутренних кровоизлияний и черепно-мозговой травмы. В 2015 году суд признал мать виновной и назначил ей наказание по ч.1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности — в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев. Также суд оштрафовал ее на пять тысяч рублей.
При этом суд учел смягчающие обстоятельства — мать на тот момент находилась на 6-7 недели беременности. Женщина раскаялась и полностью признала свою вину.
Зачастую москитные сетки на окнах ошибочно считают надежной преградой для ребенка от падения из окна. В прокуратуре Башкирии подчеркивают, что москитная сетка не способна выдержать вес даже самого маленького ребенка. Среди прочих основных причин падения детей в ведомстве называют утрату контроля взрослыми над детьми из-за бытовых дел; невнимательность родителей, которые забывают закрывать окна; неудачную расстановку мебели в квартирах, которая дает возможность детям самостоятельно залезать на подоконники.
Сделать дом безопаснее могут специальные замки на окнах. Mkset поговорил с уфимкой, установившей подобную блокировку, как только ее дочь научилась ходить.
— Как-то раз я поехала на работу, оставив детей с бабушкой. По дороге я вспомнила о том, что открыла окно в комнате, и испугалась, что могла забыть его закрыть. На улице в тот день было жарко. Сотовых телефонов тогда еще не было, и я помчалась обратно. Убедилась, что окно было закрыто. Даже с учетом того, что с детьми находился взрослый человек, мне стало страшно, — признается женщина.
Татьяна признается, что у нее буквально фобия открытых окон. С появлением младшей дочери в доме появились специальные замки.
— Это настолько элементарные меры безопасности. И замки эти стоят не таких больших денег. Похороны, в любом случае, дороже, чем замки, обойдутся, — говорит уфимка.
В случаях падения детей из окон родителей часто привлекают по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Реже — по 125 УК РФ (оставление в опасности).
По данным пресс-службы МВД Башкирии, в августе прошлого года из одного окна первого этажа выпали сразу два ребенка — сначала трехлетняя девочка, а затем 11-месячный мальчик, которого случайным образом успел поймать прохожий. Девочку госпитализировали, второй ребенок в медицинской помощи не нуждался. Мать в этот момент находилась дома. Ей назначили штраф в размере пятисот рублей по статье 5.35 КоАП РФ. Сама женщина рассказывала, что пришла уставшая после ночной смены и легла спать вместе с дочерью и сыном. Дети проснулись раньше времени и полезли в окно, после чего произошел несчастный случай.
Уфимский адвокат Оксана Кузнецова рассказала Mkset, что чаще всего правоохранительные органы квалифицируют произошедшее как бездействие родителей или опекунов. По таким делам, как правило, им выносят предупреждение либо накладывают штраф в размере от ста до пятисот рублей.
Гораздо реже заводят уголовное дело по статье 125 УК РФ. И то не всегда выносят обвинительный приговор, в некоторых случаях дело могут прекратить.
Адвокат Кузнецова приводит конкретный пример — мать занималась приготовлением пищи и оставила своего ребенка без надлежащего присмотра. Женщина не закрыла створку окна в соседней комнате, после чего туда пришел малолетний сын, забрался на кровать, затем на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна пятого этажа. Ребенок получил многочисленные травмы, в том числе переломы нескольких ребер.
Действия матери были квалифицированы судом по статье 125 УК РФ как заведомое оставление без помощи лица, нуждающегося в этом. При этом виновный должен был иметь возможность оказать помощь ребенку, но не сделал этого.
«Получается, что вина в виде прямого умысла — обязательный признак состава такого преступления. Однако в этом случае прямого умысла не было. Это значит, что приговор и апелляционное постановление подлежат отмене с прекращением уголовного дела в отношении матери за отсутствием в деянии состава преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ, с признанием за ней права на реабилитацию», — объясняет Кузнецова.