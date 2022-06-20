В Башкирии из окна 4 этажа выпал 5-летний ребенок

В Стерлитамаке 17 июня еще 5-летний ребенок выпал из окна квартиры на 4-этаже. Как сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС, ребенок был госпитализирован в городскую клиническую больницу № 1 в Стерлитамаке.
Напомним, что в минувшие выходные в Уфе по карнизу 5 этажа прогуливался 6-летний ребенок. Произошедшее на видео сняли очевидцы. К счастью, спасатели по прибытии на место пострадавших не обнаружили.
Ранее Mkset рассказывал о том как наказывают родителей за «детопад» из окон, а также почему трагедия может произойти даже в благополучной семье.