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На одного беженца из Украины в Башкирии будут выделять около 1450 рублей в сутки

7 июня 06:56
Фото: 1MI
Расходы на содержание вынужденных переселенцев из Украины отражены в документе размещенном на портале правовой информации.

Власти Башкирии приняли документ утверждающий порядок организации размещения в Башкирии вынужденных переселенцев из Украины, а также из ДНР и ЛНР. В документе за подписью премьер-министра Башкирии Андрея Назарова подробно расписаны и требования к пунктам временного размещения и то сколько средств республика будет выделять на содержание беженцев.

На питание одного вынужденного переселенца в день Башкирия будет выделять до 450 рублей, если же человек будет передвигаться поездом или самолетом, то Башкирия затратит 180 рублей на сухой паек. Отметим, что траты утвержденные в документе полностью совпадают с проектом постановления, который Госкомитет по ЧС Башкирии разместил 29 апреля.

Само же пребывание вынужденного переселенца будет обходиться не более чем в тысячу рублей в сутки, в эту сумму входят средства для функционирования пункта, постельное белье и другие текстильные и банные принадлежности, средства гигиены, а также условно «коммунальные услуги» — такие как уборка, вывоз мусора и тому подобные услуги по содержанию ПВР. Напомним, что пункты в которых разместились беженцы прибывшие в Башкирию расположены в санаториях Башкирии. Всего же Башкирия по последним официальным данным о количестве прибывших беженцев приняла около 300 человек. Хотя беженцев из Украины в регионе ждали ещё с марта месяца, тогда же сообщалось, что Башкирия примет у себя 1867 переселенцев, однако их прибытие было отложено на неопределённый срок.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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