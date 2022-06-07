На одного беженца из Украины в Башкирии будут выделять около 1450 рублей в сутки

Само же пребывание вынужденного переселенца будет обходиться не более чем в тысячу рублей в сутки, в эту сумму входят средства для функционирования пункта, постельное белье и другие текстильные и банные принадлежности, средства гигиены, а также условно «коммунальные услуги» — такие как уборка, вывоз мусора и тому подобные услуги по содержанию ПВР. Напомним, что пункты в которых разместились беженцы прибывшие в Башкирию расположены в санаториях Башкирии. Всего же Башкирия по последним официальным данным о количестве прибывших беженцев приняла около 300 человек. Хотя беженцев из Украины в регионе ждали ещё с марта месяца, тогда же сообщалось, что Башкирия примет у себя 1867 переселенцев, однако их прибытие было отложено на неопределённый срок.