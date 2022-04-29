В Башкирии в сутки на одного беженца из Украины планируют тратить 1450 рублей

Напомним, что в конце марта в Башкирию прибыли 300 детей-беженцев, а 21 апреля в Уфу прибыли еще 17 беженцев из Украины. Как сообщил один из прибывших корреспонденту Mkset, на момент приезда в Уфу он не знал, куда их привезут и где разместят. Ещё 306 вынужденных переселенцев, из которых 69 детей, прибыли 27 апреля. На вокзале их встретил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.