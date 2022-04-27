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Мэр Уфы встретился с переселенцами из ДНР и ЛНР

27 апреля 12:55
Фото: Ратмир Мавлиев/ Telegram
О встрече с переселенцами и планах по их размещению и интеграции в республике, рассказал сегодня в соцсетях сити-менеджер Ратмир Мавлиев

В Башкирию прибыли 306 беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом рассказал в соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

По словам сити-менеджера, в числе прибывших в республику беженцев — 69 детей. Как сообщает мэр, дети продолжат свое обучение, а также будут посещать секции и кружки. Родителям, в свою очередь, мэр обещает помощь в дальнейшем трудоустройстве, а также обеспечение всем необходимым.

Также Мавлиев подчеркнул, что переселенцы из народных республик сейчас вынуждены буквально строить свою жизнь с нуля.

Напомним, ранее в республику уже прибыли переселенцы из Херсонской области. Тогда корреспонденту Mkset удалось пообщаться с одним из беженцев, который рассказал, что никто не знает, где их расположат. Примечательно, что на сегодняшней встрече мэра с переселенцами, журналисты не присутствовали.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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