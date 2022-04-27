Мэр Уфы встретился с переселенцами из ДНР и ЛНР

По словам сити-менеджера, в числе прибывших в республику беженцев — 69 детей. Как сообщает мэр, дети продолжат свое обучение, а также будут посещать секции и кружки. Родителям, в свою очередь, мэр обещает помощь в дальнейшем трудоустройстве, а также обеспечение всем необходимым.