Cмерть Юрия Шатунова, надувной банан для колонии в Башкирии и «мышиная лихорадка»

Уроженец Башкирии и солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов скончался на 49-м году жизни. Причиной смерти стал инфаркт. Предполагается, что память легенды 90-х будет увековечена на родине певца — в Кумертау. В администрации города сообщили, что данный вопрос только обсуждается. Похоронят Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище в Москве.
Колония в Мелеузе решила закупить надувной «банан» для катания. ИК № 7 проводит тендер на закупку буксируемого водного банана. Как следует из материалов на сайте, цена закупки не должна превышать 132,9 тысяч рублей.
Позже ФСИН объяснила, водный банан закупается для базы отдыха «Дубрава» при исправительной колонии № 7 (Мелеуз).Известно, что база отдыха осуществляет предоставление услуг по организации семейного отдыха. В Управлении также подчеркнули, что закупка финансируется за счет средств от деятельности, приносящей доход учреждению.
Башкирию накрыла вспышка мышиной оспы: уничтожили уже 29 тысяч грызунов. По информации пресс-службы прокуратуры Башкирии, мужчина в 2018 году приобрел у различных компаний, а также у частных лиц белых лабораторных мышей без ветеринарных свидетельств. Так, без соответствующего осмотра и без соблюдения карантинных процедур более одной тысячи лабораторных мышей были помещены к другим подопытным грызунам. В результате чего, я развилась «мышиная оспа», в целях предотвращения распространения заболевания мышей в количестве почти 29 тыс. единиц пришлось усыпить.
В Башкирии один беженец из Донбасса получил гражданство РФ. Всего заявления на получение российского гражданство подали 18 беженцев. Кроме того, еще 381 человек в Башкирии написал заявление о выдаче свидетельства о временном убежище.