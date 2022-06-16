В Башкирии построят гостиничную сеть за 1 миллиард рублей

Отметим, что на выставочные экспозиции для ПМЭФ республика потратила порядка 260 миллионов рублей, при этом в 37,3 млн обошелся стенд-трансформер, который будет виден из любой точки выставочного зала. Всего же на организацию стенда и прочие расходы было потрачено около 400 миллионов рублей.