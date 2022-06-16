В Башкирии построят гостиничную сеть за 1 миллиард рублей

На территории республики появятся пять отелей, чья общая стоимость составит порядка одного миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соглашение о строительстве гостиничной сети было подписано министром экономического развития и инвестиционной политики республики Рустамом Муратовым и генеральным директором ООО «Триа Девелопмент» Константином Гусельниковым сегодня в рамках ПМЭФ-2022.
Как отмечает Рустам Муратов, отели сети будут преимущественно расположены близ дорог федерального значения, подчеркнув при этом социальный эффект от проекта, который, по мнению чиновника, выразится в появлении в республике сотни рабочих мест.
Отметим, что на выставочные экспозиции для ПМЭФ республика потратила порядка 260 миллионов рублей, при этом в 37,3 млн обошелся стенд-трансформер, который будет виден из любой точки выставочного зала. Всего же на организацию стенда и прочие расходы было потрачено около 400 миллионов рублей.
Также ранее Mkset рассказывал, как выглядит стенд Башкортостана на ПМЭФ-2022. Также ранее стало известно, что вошло в меню ресторана национальной кухни, организованного в рамках экономического форума. Так, стоимость обеда из трех блюд, обозначенного в меню как «инвестиционный сет № 1», обойдется участникам форума в пять тысяч рублей.