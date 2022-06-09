«Третьего раза не будет»: разметкой в Уфе займется компания, которую «разнес» Хабиров

«Третьего раза не будет»: разметкой в Уфе займется компания, которую «разнес» Хабиров
«Третьего раза не будет»: разметкой в Уфе займется компания, которую «разнес» Хабиров
Вчера, 17:11ОбществоНаталья БалыковаФото: скриншот
Мэрия уже заключила контракт на 150 млн рублей с оренбургским ООО «Вектор». Оно должно провести работы в два этапа — до 31 октября текущего года и с 1 апреля по 31 октября 2025 года.

В прошлом году эта же компания наносила разметку на дорогах Башкирии. Тогда ее работа подверглась жесткой критике со стороны главы региона Радий Хабирова. На совещании в правительстве он продемонстрировал фотографии, на которых было видно, что линии на автодороге Алаторка — Охлебинино в Иглинском районе были нанесены криво и на неподготовленное основание.

Проверка контрольного управления главы Башкирии тогда установила, что выигравшие конкурс подрядчики наносили разметку на неотремонтированные участки автодорог — с ямами, трещинами, на пыльный и грязный асфальт. На некоторых участках разметка оказалась на земляных обочинах дорог.

Хабиров тогда назвал такую работу преступлением, которое может привести к гибели людей. К тому же, добавил он, нанесенную на неподготовленное основание краску смоет дождем через несколько дней.

— Мозги же должны быть, краска, которая нанесена таким образом, ее же смоет через день. Я вас уже два раза предупредил, третьего раза не будет. В шутки со мной не надо играть. Такая дорожная разметка, я считаю, — это преступление, — заявлял Хабиров в мае прошлого года.

ООО «Вектор» зарегистрировано в Оренбуржье. Компания принадлежит Александру Петайкину, он же является руководителем. Фирма занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. За 2020 год ее прибыль составила 97 млн рублей, выручка — 2,6 млрд.

В сентябре 2020 года Александр Петайкин зарегистрировал в башкирском селе Наумовка завод по выпуску красок и холодного пластика для дорожной разметки «Азимут» и стал резидентом особой экономической зоны «Алга».

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