В Уфе нанесут дорожную разметку за 150 миллионов рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы опередило подрядчика для проведения работ по нанесению дорожной разметки на улицах и дорогах города. Так, согласно данным портала Госзакупок, стоимость контракта составила 150 миллионов рублей.
Отмечается, что подрядчик был определен 20 мая, им стала компания ООО «ВЕКТОР». Финансирование будет осуществляться из городского бюджета. В частности, на 2022 год было выделено 5 миллионов рублей, а на 2025 — оставшиеся 145 миллионов рублей.
Согласно данный «Спарк-интерфакс» компания ООО «Вектор» была зарегистрирована 2016 года и находится в Оренбургской области.
Срок исполнения данного контракта начинается с момента его заключения и завершится 31 января 2025 год.
Ранее мэр Уфы Ратмир Малвиев объяснил почему в городе нет новой дорожной разметки. Так, помешали своевременно выполнить данные работы дожди. По мнению градоначальника, «лучше сделать нормально, но позже, зато она не растает». Однако мэр пообещал завершить наносить дорожную разметку на дороги столицы в 2022 году.