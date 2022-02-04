Старт продаж квартир в новом жилом комплексе Urbanica от ГК «Первый Трест»

- ЖК Urbanica – это новый проект от ГК «Первый Трест» в микрорайоне «Зелёная роща». Мы создали его для активных жителей мегаполиса. И одним из его преимуществ является его расположение. Он возводится в одном из самых развитых районов с точки зрения инфраструктуры. В пешей доступности от жилого комплекса есть всё, что необходимо для насыщенной жизни. Банки, магазины, фитнес-клубы, медицинские учреждения, но самое приятное это кусочек природы в непосредственной близости от дома. Всего несколько минут неспешным шагом, и вы уже дышите свежим чистым воздухом, наполненным ароматами леса. В парке «Лесоводов Башкирии» можно заниматься спортом, устраивать пикники в выходные или просто гулять после рабочего дня. Что согласитесь очень ценно для любого жителя мегаполиса. – рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
ЖК Urbanica возводится с учетом самых новейших тенденций архитектуры и строительных трендов. Вдохновленный успехом предыдущих проектов, застройщик не только сохранил то, что так полюбили покупатели: комфортное благоустройство вокруг домов как для детей, так и для взрослых, стильные и продуманные подъезды с лифтами от уровня подземного паркинга, функциональные планировки, кладовые для хранения сезонных вещей и конечно же систему централизованного кондиционирования. Но и усовершенствовал некоторые преимущества. Например, колясочные и велосипедные, удобство которых высоко оценили спортсмены и молодые родители, теперь дополнены специальным отдельным помещением для мытья колёс велосипедов, колясок и лап животных. Что обязательно придётся по вкусу, тем, у кого есть четвероногие любимцы.
Среди планировочных решений представлены, как классические, так и редкие форматы квартир - от однокомнатных до просторных семейных вариантов с мастер-спальнями, гардеробными и кухнями-столовыми. В квартирах на последних этажах предусмотрены увеличенные окна до 2,1 м, благодаря чему в вашей квартире будет максимальное количество дневного света. А высокие потолки до 3 м расширят пространство и дадут вам возможность воплотить в жизнь самые интересные дизайнерские проекты.
- В литере 2 жилого комплекса Urbanica появятся новые архитектурные решения. Первое решение – это квартиры с угловыми окнами, которые не просто наполнят помещения дополнительным простором и светом, но и откроют завораживающую панораму на наш любимый город для своих владельцев. А второе - 3 эксклюзивные двухуровневые квартиры на первом этаже с собственным патио. Это идеальный вариант для тех, кто любит посидеть уютным вечером после работы на открытом воздухе, но при этом хочет жить в городе. Вам нужно всего лишь расставить удобную плетённую мебель и можно наслаждаться отдыхом в компании самых родных и близких. Кроме того, в этих квартирах зона гостиной имеет двусветное пространство с высотой потолков 6 метров, что также добавляет уникальности этим квартирам. - отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест».
ЖК Urbanica уже получил аккредитацию ведущих банков страны, а это значит, что ипотечный менеджер легко подберёт для вас оптимальную ипотечную программу. Если же для покупки новой квартиры вам нужно продать старую, вы совершенно бесплатно можете воспользоваться услугой Trade-in[1].
Важно отметить, что возведение комплекса ведётся по программе проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ» и покупка квартиры в ЖК Urbanica безопасна даже на самых ранних этапах строительства. Неоспоримыми преимуществами покупки с использованием эскроу-счетов являются: строгий контроль хода строительства со стороны банка, гарантия успешного проведения сделки, страхование денежных средств на эскроу счетах, возможность перевести нужную сумму на счёт безналичным платежом. Успейте выбрать свою квартиру, пока в наличии широкий выбор планировочных решений! Получить более подробную информацию о строящихся проектах ГК «Первый Трест» вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111 или в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78 и ул. 50-летия, 15 к. 1.
Справка о компании: ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в топ-3 застройщиков Республики Башкортостан, на данный момент возводит 5 жилых комплекса в историческом и географическом центрах Уфы.
[1] Услуга Trade-in предоставляется бесплатно при условии покупки новой квартиры от застройщика в одном из жилых комплексов ГК «Первый Трест».