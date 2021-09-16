Trade-in от ГК «Первый Трест» – программа, с которой легко начать новую жизнь

Если и вы давно мечтаете о новой квартире, но никак не можете решиться, воспользуйтесь услугой Trade-in. Суть услуги заключается в том, что застройщик или агентство недвижимости помогают вам быстро продать вашу квартиру взамен предлагая квартиру в строящемся или уже построенном новом доме.
Например, вы решили улучшить свои жилищные условия и для того чтобы переехать в комфортабельную квартиру в новом доме, у вас есть три варианта развития событий. Первый вариант, вы сами продаёте своё жильё, но как показывает практика – это долго и существует много подводных камней. Те, кто пробовал самостоятельно продать квартиру знают, какое количество нюансов необходимо учесть, чтобы сделка прошла гладко и выгодно. Второй вариант, вы обращаетесь в агентство недвижимости и платите процент за продажу вашей квартиры. Преимущества этого варианта, продадут быстро и помогут оформить документы, но вам придётся заплатить за оказанную услугу, чаще всего это в районе 3 %, что, не мало учитывая стоимость квартиры. Третий вариант, вы обращаетесь напрямую к застройщику, у которого есть услуга Trade-in, и он берёт на себя все ваши заботы по продаже старого жилья, а параллельно подбирает вам квартиру в новостройке.
Как проходит «взаимозачёт» с помощью застройщика и какие у этого варианта преимущества нам рассказала Аида Галяутдинова, менеджер отдела продаж вторичной недвижимости и Trade-in, ГК «Первый Трест».
- Эта услуга рассчитана на тех, кто хочет улучшить свои жилищные условия. Например, квартира есть, но тесная или вы хотите поменять район проживания, тогда это идеальный для вас вариант. Есть два варианта услуги «Trade-in» от застройщика: когда ваша старая квартира берётся на баланс компании, плюсы этого варианта оформление сделок занимает всего несколько дней, минусы квартира принимается на баланс с дисконтом в 15-20%, что ощутимо бьёт по бюджету. И второй вариант, который как раз предлагает ГК «Первый Трест» - это помощь профессиональных менеджеров застройщика в продаже старой квартиры и полный контроль всех процессов от начала и до конца. Этот вариант занимает чуть больше времени, чем предыдущий, зато квартира продаётся по рыночной цене. К тому же ГК «Первый Трест» берёт на себя все затраты, связанные с продажей вторичной недвижимости и оказывает юридическое сопровождение, что гарантирует чистоту сделки. По нашей̆ статистике из 10 покупаемых квартир, 4 сделки проходят по системе Trade-in.
Стоит отметить, что воспользоваться услугой достаточно просто. Вам всего лишь нужно прийти в офис компании, выбрать квартиру в одном из ЖК застройщика и оставить заявку на услугу Trade-in. Оценщик проводит экспертизу квартиры, которую вы планируете продать и, если озвученные условия продажи вас устраивают заключается договор на услугу. После этого вы бронируете понравившуюся квартиру, кстати срок брони с фиксацией стоимости для клиентов, решивших воспользоваться услугой Trade-in в ГК «Первый Трест» составляет 35 дней. С этого момента все вопросы по продаже вашей недвижимости ложатся на плечи сотрудников компании. Юристы готовят пакет документов для продажи вашей квартиры и оформлению новой. Ипотечный брокер занимается одобрением ипотеки если она вам необходима. Менеджеры отдела продаж вторичной недвижимости привлекая все возможности ГК «Первый Трест» продают вашу квартиру.
Немаловажно и то, что обе сделки – по продаже и покупке – проводятся в один день в режиме одного окна. Плюс подать документы на регистрацию в Росреестр вы можете прямо из офиса компании ГК «Первый Трест», что очень сэкономит ваше время.
- Наша задача помочь людям продать жильё даже если это хрущёвка или комната. Также на реализацию принимаются квартиры и загородные дома в радиусе 30 км. от города, и даже квартиры с обременением. К тому же воспользовавшись услугой Trade-in от ГК «Первый Трест» вы сэкономите не только время и нервы, но и деньги! Во-первых, мы поможем вам продать вашу старую квартиру совершенно бесплатно[1]! А во-вторых, дадим дополнительную скидку 2 %[2] на новую квартиру от ГК «Первый Трест». Выгода до 374 000 руб[3]. даёт вам возможность, либо снизить стоимость доплаты за новую квартиру, либо взять новую квартиру большей площадью, чем планировали изначально. В ГК «Первый Трест» «комплексная услуга» по покупке жилья уже стала нормой. Мы не просто продаём квартиры, а создали комплекс сервисов, нацеленных на снижение уровня сложности процесса приобретения-продажи недвижимости и повышение комфорта клиента. Поэтому если для покупки новой квартиры необходима доплата вместе с услугой Trade-in вы можете оформить ипотеку. Наш ипотечный брокер, не только подберёт вам оптимальные условия кредитования, но и поможет правильно собрать и оформить пакет документов. Кроме того, вместе с услугой Trade-in вы можете воспользоваться: материнским капиталом, жилищными сертификатами или рассрочкой от застройщика.
Важно отметить, что купить жилье по программе Трейд-ин можно как в домах на этапе строительства, так и в уже сданных в эксплуатацию – вы сами выбираете, что лучше для вас.
Справка о компании
ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в Топ-3 застройщиков Башкирии. В Уфе компания строит 5 жилых комплексов: ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК Grand&Grand и ЖК «Новатор».
Уточнить подробности о льготной ипотечной программе, выбрать недвижимость, оставить заявку на услугу Trade-in и задать интересующие вопросы вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111 или на сайте 1trest.ru. Адреса офисов продаж ГК «Первый Трест»: г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 78.
[1] Услуга предоставляется бесплатно при покупке квартиры от застройщика в жилых комплексах ГК «Первый Трест».
[2] Распространяется на квартиры от застройщика в жилом комплексе «Уфимский Кремль», Grand&Grand и жилом комплексе «Новатор». Подробности узнавайте в офисе продаж или по телефону 8 (347) 222-0-111.
[3] Выгода на 4-хкомнатную квартиру студию в ЖК Grand&Grand, секция Б, №692. Площадь квартиры 129,44 кв. м.