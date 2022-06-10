В Уфе анонсировали появление Аллеи медицинской доблести, посвященной погибшим медикам

Аллею Медицинской доблести в Уфе планируется возвести на территории Республиканской клинической больницы имени Г. Куватова. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Как сообщают в ведомстве, что аллея, посвященная памяти медиков, погибших при исполнении служебных обязанностей, будет расположена на участке от улицы Кустарная до улицы Мингажева. Отмечается также, что в планы властей входит установка на аллее бюста Гумера Куватова, которого принято считать основоположником медицинской сферы в Башкирии. На территории аллеи планируется также установка скамеек, кардиодорожек и небольшого амфитеатра.
О решении властей возвести в Уфе аллею, посвященную медработникам, впервые стало известно в ноябре прошлого года. Как сообщает главврач РКБ Шамиль Булатов, строительство аллеи уже началось.
Напомним, что в рамках прошедшего в декабре 2021 года в Уфе медфорума глава региона Радий Хабиров сообщил, что 36 медиков из Башкирии погибли в результате заражения коронавирусной инфекцией на рабочем месте.
Отметим, что в сентябре 2020 года в Уфе напротив Башмедуниверситета установили мемориал в честь медиков, умерших в пандемию. Позже очевидцы заметили, что стенд пропал с места установки. Буквально через сутки после сообщения стало известно, что стенд памяти все же вернули на прежнее место со всеми фотографиями. При этом до сих пор неясна причина его исчезновения.
В марте 2021 года независимый профсоюз «Действие» предложил создать возле больницы № 8 в Уфе сквер памяти погибших от COVID-19 медиков. В настоящее время в федеральном списке памяти значатся более 30 медработников из Башкирии.