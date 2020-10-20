В Уфе после исчезновения вернули стенд памяти погибшим от COVID-19 медикам

Mkset попытался разобраться, кому и по какой причине понадобилось убрать стенд памяти. В ректорате БГМУ сообщили, что стенд был установлен администрацией Кировского района Уфы, и посоветовали обращаться туда. В районной администрации оперативный ответ по ситуации получен не был. Однако начальник пресс-службы мэрии Уфы Марсель Байдавлетов сообщил, что «район данный стенд никуда не двигал и не убирал».