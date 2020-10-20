В Уфе после исчезновения вернули стенд памяти погибшим от COVID-19 медикам

В Уфе после исчезновения вернули стенд памяти погибшим от COVID-19 медикам

Вчера, 19:18ОбществоPhoto: facebook.com
Ранее юрист Тимур Уразметов сообщил в соцсетях, что стенда на аллее возле БГМУ больше не видно.

Уфимский юрист Тимур Уразметов сообщил на своей странице в соцсетях, что с улицы Ленина на аллее возле БГМУ в Уфе таинственным образом пропал установленный в сентябре стенд, на котором были размещены фотографии и имена погибших медиков из Башкирии, чьи смерти связывают с COVID-19.

Уразметов возмутился событием и сообщил, что стенд будто бы убрали в подсобное помещение вуза, а фотографии с него сняли.

— Земля, на которой стоял символ памяти, муниципальная, а не университетская, и если это распоряжение руководства вуза, то возникают мысли о превышении служебных полномочий, — написал юрист.

Mkset попытался разобраться, кому и по какой причине понадобилось убрать стенд памяти. В ректорате БГМУ сообщили, что стенд был установлен администрацией Кировского района Уфы, и посоветовали обращаться туда. В районной администрации оперативный ответ по ситуации получен не был. Однако начальник пресс-службы мэрии Уфы Марсель Байдавлетов сообщил, что «район данный стенд никуда не двигал и не убирал».

Буквально через сутки после сообщения стало известно, что стенд памяти все же вернули на прежнее место со всеми фотографиями. При этом до сих пор неясна причина его исчезновения.

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