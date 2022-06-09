В Башкирии обновили список выплат для контрактников из батальона Шаймуратова

Контрактники из Башкирии также получат единовременное пособие в размере 200 тысяч рублей. Данная сумма будет заморожена на их счёте. Воспользоваться ей будет можно через 90 дней после заключения контракта. Также ежедневно военнослужащие будут получать денежную доплату в размере двух тысяч рублей в сутки. Источником средств выступит региональный бюджет.