В Башкирии обновили список выплат для контрактников из батальона Шаймуратова

В сети появились данные о размере выплат и льгот, которые получат контрактники башкирского батальона имени Шаймуратова. Информацию об этом днем ранее опубликовал в соцсетях лидер организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Алик Камалетдинов.
Как сообщает Камалетдинов, контрактники каждый месяц будут получать 220 тысяч рублей, а также 8 тысяч рублей за каждый день ведения активных боевых действий. Источником денежных средств выступит федеральный бюджет. Также при определённых условиях контрактники могут получить надбавку 70% к должностному окладу. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.
Контрактники из Башкирии также получат единовременное пособие в размере 200 тысяч рублей. Данная сумма будет заморожена на их счёте. Воспользоваться ей будет можно через 90 дней после заключения контракта. Также ежедневно военнослужащие будут получать денежную доплату в размере двух тысяч рублей в сутки. Источником средств выступит региональный бюджет.
Предусмотрены также денежные выплаты на случай, если в ходе боевых действий военнослужащие получат увечья. Так, при тяжелом ранении контрактник получает 3,29 миллиона рублей, при лёгком — 3,07 миллиона. В случае гибели военнослужащего его семья получает выплату в размере 12,4 миллиона рублей.
Напомним, о сборе добровольцев, готовых принять участие в спецоперации на территории Украины, стало известно несколькими неделями ранее. Инициатором создания башкирского батальона выступил Алик Камалетдинов. Как сообщил Камалетдинов, после его публикации в соцсетях о своем намерении принять участие в спецоперации заявили по меньшей мере 200 человек.
Также двумя неделями ранее Камалетдинов провел пресс-конференцию, в рамках которой ответил на вопросы журналистов о батальоне имени Шаймуратова. Примечательно, что в пресс-конференции принял участие священник Виктор Иванов. В ходе мероприятия священнослужитель поделился своим мнением относительно того, что подталкивает людей на участие в спецоперации.