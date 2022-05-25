В Башкирии более 200 человек вступили в отряд Шаймуратова для отправки в Украину

За несколько дней после публикации в соцсетях председателя организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» о формировании добровольческого отряда из республики в него захотели вступить более 200 человек. Об этом он сообщил в соцсетях.
Тем временем стали известны детали того, какие требования предъявляются к кандидатам, а также какие выплаты получат добровольцы.
Денежное довольствие составит от 220 тысяч рублей, при этом дополнительные 8 тысяч выплачиваются за каждые сутки ведения активных действий. Предусмотрены также доплаты за результативность (что под этим подразумевается неизвестно).
Солдаты получат полное медицинское, страховое и вещевое обеспечение, а также льготную выслугу, в соответствии с которой день считается за три. Предусмотрена надбавка к должностному окладу в размере 70% при сдаче на «отлично» нормативов по физической подготовке. В последующем участники боевых действий получат удостоверение, подтверждающее их статус и по которому для них полагаются различные льготы.
Требования к кандидату и критерии отбора включают в себя такие пункты, как личное желание проходить службу в ВС РФ. От кандидатов требуется ответственность и дисциплинированность. Возрастной ценз для прохождения службы — до 50 лет. Также у кандидата не должно быть непогашенных судимостей.
Большим преимуществом для потенциальных солдат могут стать наличие водительского удостоверения, спортивного разряда, а также навыков в военно-прикладных дисциплинах.
Также действуют особые условия по части выплат в случае гибели либо тяжелого ранения участника боевых действий. В случае кончины солдата, его семья получит единовременную выплату в размере 12,4 миллионов рублей, а в дальнейшем — ежемесячную денежную компенсацию в размере 15-20 тысяч рублей, которая в равных долях будет распределена между членами семьи. Предусмотрены также и страховые выплаты для раненых в ходе боевых действий — 3,26 миллиона при тяжелом ранении и 3,07 миллиона при лёгком ранении.