В Башкирии более 200 человек вступили в отряд Шаймуратова для отправки в Украину

Также действуют особые условия по части выплат в случае гибели либо тяжелого ранения участника боевых действий. В случае кончины солдата, его семья получит единовременную выплату в размере 12,4 миллионов рублей, а в дальнейшем — ежемесячную денежную компенсацию в размере 15-20 тысяч рублей, которая в равных долях будет распределена между членами семьи. Предусмотрены также и страховые выплаты для раненых в ходе боевых действий — 3,26 миллиона при тяжелом ранении и 3,07 миллиона при лёгком ранении.