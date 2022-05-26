Священник рассказал, почему жители Башкирии хотят поехать на Донбасс

— Как говорил Высоцкий — «если родина в опасности, значит всем идти на фронт». Мы были воспитаны в других понятиях. Меня как-то спросили — «деньги же хорошие платят». Но я говорю «нет, не за деньги». У нас просто понятие любовь к родине сейчас вообще не воспринимается, — говорит Виктор Иванов.