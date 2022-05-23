В Уфе объявили сбор добровольцев для отправки на Украину

Также председатель организации отметил, что со стороны граждан есть определённый запрос на то, чтобы отправиться на спецоперацию. По его словам, такие желающие есть, и от них регулярно поступают звонки и сообщения. В завершение своего поста в соцсетях Камалетдинов подчеркнул, что Башкортостан в трудные времена всегда был опорой для государства, перечислив при этом ряд побед российской армии.