Стало известно, когда в Уфе начнётся ремонт Шакшинского моста

Отметим, что о необходимости провести ремонт на мосту, построенном в башкирской столице ещё в 1984 году, местные жители заявляли ещё несколькими годами ранее. В свою очередь, в Минтрансе Башкирии сообщили, что несмотря на то, что Шакшинский мост был включен в федеральную программу, начать ремонт моста раньше 2023 года не выйдет из-за его дороговизны. По словам Виктора Жулькова, на ремонт Шакшинского моста будет выделено порядка двух миллиардов рублей.