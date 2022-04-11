Старый Бельский мост: каким помнят его уфимцы жившие более полувека назад

Старый Бельский мост по праву считается одним из символов Уфы, его причудливый изгиб уже больше полувека встречает автомобили на южном въезде в город. Монументальное сооружение, впервые открытое 3 ноября 1956 года по сей день остается не только памятником советского урбанистического гения, но и важным связующим элементом между разными частями города.
На сохранившихся фотографиях того периода видно, как проходили ранние этапы строительства. Пологий склон, усыпанный молодой порослью хрупких деревьев открывает вид на реку. И так непривычно видеть Бельский мост достроенным лишь на половину — отчётливо видно, как строительные леса окутывают собой металлические опоры моста.
Сейчас старый Бельский мост переживает реконструкцию и стоит покрытый пылью десятилетий. Но 66 лет назад о нём отзывались не иначе, как об очередном шедевре за авторством советских инженеров и называли настоящей усладой для глаз горожан.
Как рассказывают газеты того времени, на торжественном открытии моста собралась многолюдная толпа городских жителей: от школьников до мотостроителей.
Открытие моста не могло обойтись без личного присутствия на мероприятии верхушки власти Башкирии того времени. Тогда под аккомпанемент гимна Советского Союза торжественный митинг открывал заместитель председателя исполкома Уфимского городского Совета.
Торжественная церемония продолжилась перерезанием ленточки, что и сделал первый секретарь Башкирского обкома КПСС Игнатьев. После этого участники митинга заполняют всю проезжую часть и тротуары до самого конца моста. Люди любуются строгими линиями моста, металлическими перилами, в которых перемежаются звенья художественного литья, красивыми светильниками, гранитной облицовкой опор.
Со словами благодарности строителям выступил начальник строительства моста Иван Выпов, особенно при этом отметив высокое качество выполненных работ и трудовые успехи и победы коллектива, а также тот факт, что работа по строительству моста была окончена досрочно.
Выпов не ограничился лишь выступлением на митинге, но также рассказал о значимости моста в своей статье для газеты «Советская Башкирия» от 2 ноября 1956 года.
— Трудно переоценить значение, которое имеет для нашей республики и ее столицы — Уфы сдаваемый на днях в эксплуатацию мост через Белую. Существующие вокруг Уфы паромные переправы и, в первую очередь, Оренбургская имеют крайне низкую пропускную способность. Кроме того, Оренбургская переправа была большой помехой для судоходства, так как пропуск, судов и плотов осуществлялся только два раза в сутки.
Также, по мнению начальника строительства, Бельский мост имеет огромное значение для обеспечения связи между городом и южными районами Башкирии и более того, — соседними регионами.
— Новый мост через Белую дает возможность Уфе иметь постоянную и бесперебойную связь с рядом южных районов республики и соседними областями. А с вводом в действие автодороги в Демский район с мостом через Дему, строительство которой уже начато, будет осуществляться постоянная связь и с рядом юго-западных районов. С вводом в эксплуатацию моста значительно улучшатся судоходство и сплав леса по основным рекам Башкирии — Белой и Уфе, — подытожил тогда Выпов в своей заметке.
Неспешно прогуливаются по тротуарам моста пешеходы — их силуэты: в пальто и шляпах навсегда сохранит в себе черно-белая плёнка. Поблёскивают в лучах солнца фары проносящихся вдоль тротуаров автомобилей — когда-то передовых, а ныне — раритетных. Стеклянными гроздьями свисают с железных балок фонари.
Детали убранство моста и его обильный декор в ту пору обсуждались ни чуть не меньше, чем его практическая значимость и польза для республиканской инфраструктуры:
— Люди любуются строгими линиями моста, металлическими перилами, в которых перемежаются звенья художественного литья, красивыми светильниками, гранитной облицовкой опор, — сообщается в газете «Советская Башкирия».
И по сей день тянутся к небу тонкошеие фонари, сияют в лучах закатного солнца гранитные панели. Украшают мост ограды, обвитые колосьями пшеницы, скрещенными серпом и молотом — ностальгическим символом минувшей эпохи. И тот же символ в обрамлении гранитных пятиконечных звёзд тоже украшает собой ограды.
Все опоры моста облицованы гранитом уральского и украинского происхождения. Размер площади, которой потребовалась облицовка, согласно оценке начальника строительства, составил порядка 4 500 кв. метров.
Анатолий Чечуха также отмечает, что рисунок ограды имитирует один из видов ограды на канале Москва — Волга (канал имени Москвы). За исключением разве что пояса меандра в верхней части! Зато на аналогичной дореволюционной решётке Университетской набережной в Санкт-Петербурге меандр есть! Хотя и несколько иного вида.
Также, по словам краеведа, на мосту помимо прочего был также декор в виде «шишечек», который, увы, прослужил недолго. Причиной тому стали детские игры.
— Ближе к концу 60-х мальчишки, узнав, что они не прикреплены, стали бросать их в реку. Во избежание несчастных случаев коммунальщики сняли и остальные, — пишет Анатолий Чечуха в своей статье.
Дизайн светильников моста, о которых столь восторженно отзывался начальник строительства Выпов, современный краевед также считает заимствованием. Источником вдохновения для уфимских светильников принято считать Волго-Донский канал.
— Интересно, что установленные великолепные светильники были также «позаимствованы» — с архитектурного обрамления открытого в 1952 г. Волго-Донского канала. В Волгограде такие стоят до сего дня, в Уфе же сохранились только столбы с тумбами, но сами фонари (т.е. верхняя часть) в 1969 году заменены на более современные.
Проект 1937 года
По мнению Анатолия Чечухи, Бельский мост вобрал в себя лучших из образцов промышленного строительства Советского Союза. Ведь он был построен по проекту впервые реализованному в 1937 году на Ленинградском шоссе Москвы при строительстве всё того же канала Москва — Волга, — подытоживает знаток истории города.
Закрытие старого Бельского моста на реконструкцию лишь закономерный этап в развитии города, где жизнь бьёт ключом. И несмотря на тревожную цифру его износа в 60 процентов, всё же хочется надеяться, что первоначальный облик моста сохранят. Сохранят его суровую монументальную красоту, которая за годы его существования отпечаталась в сердцах жителей города.
Бельский мост был свидетелем встреч и расставаний, фатальных трагедий и эйфорической радости. Больше полувека он встречал жителей города и приезжих его гостей — кого с щитом, а кого — на щите. Этот мост свидетель сотен и тысяч историй. Этот мост — сам часть истории, сокровенно-личной и общеизвестной.