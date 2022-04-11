Старый Бельский мост: каким помнят его уфимцы жившие более полувека назад

— Новый мост через Белую дает возможность Уфе иметь постоянную и бесперебойную связь с рядом южных районов республики и соседними областями. А с вводом в действие автодороги в Демский район с мостом через Дему, строительство которой уже начато, будет осуществляться постоянная связь и с рядом юго-западных районов. С вводом в эксплуатацию моста значительно улучшатся судоходство и сплав леса по основным рекам Башкирии — Белой и Уфе, — подытожил тогда Выпов в своей заметке.