Мэрия Уфы показала фото старого Бельского моста, который изношен почти на 60%

Мэрия Уфы показала фотографии Арочного моста. На снимках видно изношенные и прогнившие части моста, которые свидетельствуют о его непригодности. На сегодняшний день износ сооружения составляет около 60%. Как сообщают в ведомстве, дальнейшая его эксплуатация может быть опасной.