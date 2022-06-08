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В Уфе из-за непрекращающихся дождей затопило улицы трех районов

8 июня 10:22
Фото: Управление гражданской защиты
Случаи подтопления зафиксированы в Ленинском, Демском и Калининском районах Уфы, сообщает Управление гражданской защиты Уфы.

В Уфе продолжаю фиксировать случаи подтопления территорий из-за непрекращающегося дождя. Так, по данным Управления гражданской защиты Уфы, на данный момент на контроле находятся 6 случаях, 4 из которых в Ленинском районе, а оставшиеся два в Демском и Калининском районах города.

Известно, что ликвидацией подтоплений занимаются соответствующие службы. В частности, в Ленинском районе организована работа по откачке дождевых вод. К работе привлекаются коммунальные службы.

Все в столице Башкирии откачано более 600 кубометров воды.

Ранее мы сообщали, как июньский ливень превратил Башкирию в Венецию. Так, от проливных дождей в большей степени пострадали Бижбулякский и Чишминский районы, Давлеканово и Демский район Уфы. Кроме того, синоптики Башкирии предупредили жителей региона о резком подъеме рек из-за аномальных дождей.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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