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Синоптики Башкирии предупредили о резком подъеме рек из-за аномальных дождей

8 июня 07:18
Фото: 1MI
В Башкирии за первую неделю июня выпала месячная норма осадков. Проливные дожди уже стали причиной подтопления дорог и придомовой территории в ряде районах республики.

Синоптики Башгидрометцентра предупредили жителей республики о резком подъеме рек из-за аномальных дождей в период с 9 по 14 июня. В частности, это касается малых степных и горных рек.

- В пониженных местах возможен выход на пойму рек Юрюзань, Ай, Сим, Инзер, Лемезы и малых водотоков. сообщают синоптики.

Ранее синоптики заявляли, что «Южный» циклон, пришедший в республику с Каспия принес вместе с собой грозовые дожди. Так, за неделю выпала месячная норма осадков. Кроме того, аномальные дожди уже стали причиной затопления проезжей части, придомовой территории и огородов Бижбулякского, Чишминского районов. Подробнее как июньский ливень превратил Башкирию в Венецию в материале Mkset.

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#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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