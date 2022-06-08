Водопады и затопленные огороды: как июньский ливень превратил Башкирию в Венецию

Тем временем улицы в деревне Алексеевка временно превратились в реки с бурным течением и даже водопадами. Своя Венеция в небольшой башкирской деревне, однако омрачает картину то, что течением воду принесло прямо на придомовую территорию — и здесь под водой оказались грядки с урожаем. Так, обеспокоенный голос автора видео сообщает, что «ничего не останется в огороде».