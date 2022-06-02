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Власти назвали причину потопа на набережной Белой в Уфе

2 июня 03:59
Фото: Mkset.ru
Первый день лета горожане и гости столицы встречали на затопленной новой набережной реки Белой.

Весьма неожиданно в первый день лета в Уфе затопило Набережную. Это не принесло серьезных неудобств гуляющим там горожанам, а детям даже прибавило радости, ведь им представилась возможность и ходить по воде и даже ездить по ней на велосипеде.

Однако все же для первого дня лета картина затопленной Набережной реки Белой не только удивительна, но и в некоторой мере странная. Произошедшее прокомментировали в Управлении гражданской защиты города Уфы и объяснили необычное явление в виде затопленного нижнего яруса подъемом воды в реке Белой.

Нижний ярус освободится, когда уровень воды спадет. Последствия подтопления будут ликвидировать коммунальные службы.УГЗ города Уфа

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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