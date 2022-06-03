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Профсоюз медиков сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с участием «скорой» в Уфе

3 июня 06:58
Фото: ГИБДД по РБ
ДТП произошло 2 июня в микрорайоне Сипайлово в Уфе. От удара с иномаркой машина «скорой» перевернулась, на тот момент в салоне находилась 8-летняя девочка с родителем.

В результате аварии на пересечении улиц Жукова и Баязита Бикбая пострадал фельдшер и водитель кареты скорой помощи. По данным профсоюза работников здравоохранения, фельдшер с сотрясением головного мозга и переломом ключицы был госпитализирован в ГКБ № 21, водитель с резанной раной ноги от госпитализации отказался.

Отмечается, что в машине «скорой» на момент аварии находилась 8-летняя девочка с одним из родителей. Юную пациентку доставили в детскую клиническую больницу № 17.

Так, в профсоюзе сообщили, что по факту ДТП начато расследование. В случае, если комиссия установит причинно-следственную связь, то пострадавших сотрудникам «скорой» полагаются страховые выплаты, так как инцидент произошел на рабочем месте.

Ранее, ход и результаты расследования на контроль поставила и прокуратура Башкирии. Соответствующее поручение отдал и. о. прокурора республики Александр Грязников.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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