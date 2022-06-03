Профсоюз медиков сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с участием «скорой» в Уфе

В результате аварии на пересечении улиц Жукова и Баязита Бикбая пострадал фельдшер и водитель кареты скорой помощи. По данным профсоюза работников здравоохранения, фельдшер с сотрясением головного мозга и переломом ключицы был госпитализирован в ГКБ № 21, водитель с резанной раной ноги от госпитализации отказался.