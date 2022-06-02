Прокуратура Башкирии взяла на контроль ДТП с участием «скорой» в Уфе

Напомним, что авария произошла сегодня, 2 июня, в микрорайоне Сипайлово. По данным ГИБДД РБ, водитель иномарки «Nissan X-Trail» допустил столкновение с автомобилем скорой помощи. В результате чего, машина «сокрой» перевернулась. На момент ДТП медики доставляли в детскую больницу № 17 8-летнюю девочку и ее отца. В ДТП девочка получила перелом руки и была доставлена в больницу.