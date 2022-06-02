mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе новый центр спортивной гимнастики получил имя спортсменки Светланы Хоркиной

2 июня 12:47
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
О присвоении центру имени олимпийской чемпионки сообщил глава региона Радий Хабиров

Центр спортивной гимнастики в Уфе получил имя олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной. Об этом в ходе церемонии открытия спортивного объекта сообщил глава региона Радий Хабиров.

Как отметил Радий Хабиров, перед открытием спортивного центра у него состоялся долгий разговор со спортсменкой, в ходе которого глава республики признался, что для Башкирии будет большим счастьем, центр получит имя Светланы Хоркиной.

Строительство спортивного центра стартовало на улице Авроры в Уфе в 2019 году. Всего в ходе строительства было выделено 848,5 млн рублей.

Напомним, несколькими неделями ранее стало известно об открытии в Уфе новой хоккейной арены. Сообщается, что в новом спортивном комплексе могут заниматься не только хоккеем, но также и другими видами спорта.

Также ранее родители воспитанников футбольного клуба «Уфа» обратились к республиканским властям с просьбой сохранить клуб. По их словам от того, будет ли сохранен клуб или нет, зависит будущее тысяч его юных воспитанников.

#Новости#Азамат Нухов#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48