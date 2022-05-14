В Уфе открылась новая хоккейная арена

Сегодня в Уфе открылась новая крытая хоккейная арена. Об этом сообщил в соцсетях глава региона Радий Хабиров.
Открытие площадки прошло в столице республики сегодня. Расположилась она на территории бывшего завода по производству железобетонных изделий.
По словам Хабирова, в спортивном комплексе «Астра» могут заниматься до 200 хоккеистов. Также глава региона сообщил, что наряду с занятиями хоккеем в стенах комплекса юные уфимцы смогут практиковаться также и в других видах спорта. В их числе единоборства, художественная гимнастика, бальные танцы, шахматы и многое другое.
Глава региона также подчеркнул, что уже бывал на территории спорткомплекса ранее и был поражен тем, сколько детей занимаются в спортивных секциях, отметив также, что новая спортивная площадка станет отличным подарком для детей и их родителей.