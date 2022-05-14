В Уфе открылась новая хоккейная арена

По словам Хабирова, в спортивном комплексе «Астра» могут заниматься до 200 хоккеистов. Также глава региона сообщил, что наряду с занятиями хоккеем в стенах комплекса юные уфимцы смогут практиковаться также и в других видах спорта. В их числе единоборства, художественная гимнастика, бальные танцы, шахматы и многое другое.