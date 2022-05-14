mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе открылась новая хоккейная арена

14 мая 07:50
Фото: Радий Хабиров/ Telegram
Об открытии нового спортивного объекта в столице республики, рассказал в соцсетях глава республики Радий Хабиров

Сегодня в Уфе открылась новая крытая хоккейная арена. Об этом сообщил в соцсетях глава региона Радий Хабиров.

Открытие площадки прошло в столице республики сегодня. Расположилась она на территории бывшего завода по производству железобетонных изделий.

По словам Хабирова, в спортивном комплексе «Астра» могут заниматься до 200 хоккеистов. Также глава региона сообщил, что наряду с занятиями хоккеем в стенах комплекса юные уфимцы смогут практиковаться также и в других видах спорта. В их числе единоборства, художественная гимнастика, бальные танцы, шахматы и многое другое.

Глава региона также подчеркнул, что уже бывал на территории спорткомплекса ранее и был поражен тем, сколько детей занимаются в спортивных секциях, отметив также, что новая спортивная площадка станет отличным подарком для детей и их родителей.

#Новости#Азамат Нухов#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48