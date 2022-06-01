mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе родители воспитанников ФК «Уфа» обратились к властям республики

1 июня 11:00
Фото: скриншот с видео
Родители юных футболистов записали видеообращение к региональным властям с просьбой сохранить клуб таким, каким его привыкли видеть

Родители юных воспитанников футбольного клуба «Уфа» обратились к региональным властям с просьбой сохранить клуб. Свое видеообращение они опубликовали в соцсетях.

«Мы хотим играть в футбол!» — скандируют дети, собравшиеся вместе с родителями на стадионе.

Родители, в свою очередь, просят сохранить не только название футбольного клуба, но сохранить его в той роли, и в том статусе, в котором его привыкли видеть.

— Это клуб российской премьер-лиги. Мы хотим, чтобы он снова выбился в ряды российских клубов, потому что от будущего этого клуба зависит будущее наших детей. Тысячи детей сейчас занимаются в футбольном клубе «Уфа», у них есть большие перспективы и мечты, в которые они верят. Они хотят походить на своих героев, которых видят на футбольном поле, — резюмируют родители.

#Новости#Азамат Нухов#Общество#Видео
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48