В Уфе родители воспитанников ФК «Уфа» обратились к властям республики

— Это клуб российской премьер-лиги. Мы хотим, чтобы он снова выбился в ряды российских клубов, потому что от будущего этого клуба зависит будущее наших детей. Тысячи детей сейчас занимаются в футбольном клубе «Уфа», у них есть большие перспективы и мечты, в которые они верят. Они хотят походить на своих героев, которых видят на футбольном поле, — резюмируют родители.