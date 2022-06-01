Лучший ЖК для семей с детьми

У родителей, живущих в ЖК Urbanica будет много возможностей, чтобы отвлечь ребёнка от гаджетов. Сегодня игра в благоустроенном и безопасном дворе, завтра поход в мини зоопарк смотреть на животных, послезавтра — на экскурсию в Ботанический сад или Лимонарий, которые тоже в пешей доступности. Также, совсем рядом зеленые просторы парка «Лесоводов Башкирии», создающие отличное пространство для отдыха, релакса и различных активностей для всей семьи. Детям будет интересно покормить вездесущих белок, послушать птичьи голоса и попытаться определить их обладателей. Прогулки в лесу полезны и для физического здоровья, и для эмоциональной перезагрузки. А чтобы не наскучили маршруты, их можно постоянно менять. И в совокупности всё это позволит обеспечить детям правильное развитие, а взрослым — хорошее здоровье и настроение. – рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».