Лучший ЖК для семей с детьми

Покупка квартиры — одна из самых важных сделок в жизни. Мы приобретаем жилье для своей семьи на долгие годы. Поэтому при покупке стоит предусмотреть перспективы — возможное прибавление в семействе, отдельную комнату для ребенка, пространство для проведения семейных торжеств, а также место для хранения вещей. Не маловажно и окружение вашего нового дома. Ведь психологи говорят, что на гармоничные отношения в семье значительно влияет то, что видят люди, не только в своём жилище, но и покидая пределы квартиры.
Существует ли жилой комплекс, где будет комфортно всем? Определённо да! В микрорайоне Зелёная роща как раз сейчас возводится новый ЖК Urbanica от одного из ведущих застройщиков ГК «Первый Трест».
- Мы всегда очень тщательно выбираем локации для своих ЖК. И конечно Urbanica не стал исключением. Разрабатывая его для молодых и активных семей с детьми, мы выбрали район, где сформированная инфраструктура полностью закрывает все потребности жильцов. Центр города с его культурными и деловыми доминантами — в пяти минутах на автомобиле. В ближайшем окружении 14 детских садов, 2 школы и лицей. Кроме того, живя в ЖК Urbanica у вашего ребёнка есть уникальная возможность стать звездой футбола, ведь буквально через дорогу от дома находится одна из лучших футбольных школ в Уфе.
У родителей, живущих в ЖК Urbanica будет много возможностей, чтобы отвлечь ребёнка от гаджетов. Сегодня игра в благоустроенном и безопасном дворе, завтра поход в мини зоопарк смотреть на животных, послезавтра — на экскурсию в Ботанический сад или Лимонарий, которые тоже в пешей доступности. Также, совсем рядом зеленые просторы парка «Лесоводов Башкирии», создающие отличное пространство для отдыха, релакса и различных активностей для всей семьи. Детям будет интересно покормить вездесущих белок, послушать птичьи голоса и попытаться определить их обладателей. Прогулки в лесу полезны и для физического здоровья, и для эмоциональной перезагрузки. А чтобы не наскучили маршруты, их можно постоянно менять. И в совокупности всё это позволит обеспечить детям правильное развитие, а взрослым — хорошее здоровье и настроение. – рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
ЖК Urbanica возводится с учетом самых новейших тенденций архитектуры и строительных трендов. Вдохновленный успехом предыдущих проектов, застройщик не только сохранил то, что так полюбили покупатели: комфортное благоустройство вокруг домов как для детей, так и для взрослых, стильные и продуманные подъезды с лифтами от уровня подземного паркинга, функциональные планировки, кладовые для хранения сезонных вещей и конечно же систему централизованного кондиционирования. Но и усовершенствовал некоторые преимущества. Например, колясочные и велосипедные, удобство которых высоко оценили спортсмены и молодые родители, теперь дополнены специальным отдельным помещением для мытья колёс велосипедов, колясок и лап животных. Что обязательно придётся по вкусу, тем, у кого есть четвероногие любимцы.
Среди планировочных решений представлены, как классические, так и редкие форматы квартир - от однокомнатных до просторных семейных вариантов с мастер-спальнями, гардеробными и кухнями-столовыми. В квартирах на последних этажах предусмотрены увеличенные окна до 2,1 м, благодаря чему в вашей квартире будет максимальное количество дневного света. А высокие потолки до 3 м расширят пространство и дадут вам возможность воплотить в жизнь самые интересные дизайнерские проекты.
- В литере 2 жилого комплекса Urbanica появятся новые архитектурные решения. Первое решение – это квартиры с угловыми окнами, которые не просто наполнят помещения дополнительным простором и светом, но и откроют завораживающую панораму на наш любимый город для своих владельцев. А второе - 3 эксклюзивные двухуровневые квартиры на первом этаже с собственным патио. Это идеальный вариант для тех, кто любит посидеть уютным вечером после работы на открытом воздухе, но при этом хочет жить в городе. Вам нужно всего лишь расставить удобную плетённую мебель и можно наслаждаться отдыхом в компании самых родных и близких. Кроме того, в этих квартирах зона гостиной имеет двусветное пространство с высотой потолков 6 метров, что также добавляет уникальности этим квартирам. - отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Вам уже захотелось переехать? Отлично! Тем более, что семьи с детьми в качестве первоначального взноса могут использовать материнский капитал. Напомним, что сертификат первенца в 2021 году равен 524 500 руб. А при рождении второго ребенка к этой сумме добавляют 168 600 рублей. Если семья вообще не получала маткапитал (например, первый ребенок родился до 2020 года, когда появился маткапитал на первенца), то после рождения второго ребенка (или сразу двух и более) она получит 693 100 рубля. Подробнее о том, как использовать материнский капитал можно прочитать тут. А на недостающую сумму можно оформить ипотеку с субсидированной застройщиком ставкой.
- До 30 июня 2022 года у нас действует специальное предложение, в рамках которого все желающие купить квартиру в жилом комплексе Urbanica могут оформить ипотеку со ставкой всего от 2% годовых, а разницу в процентной ставке банку оплачивает ГК «Первый Трест». – рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
По условиям специального предложения вы можете оформить ипотеку под 2% на первые 2 года выплат, а с 3 года процентная ставка по ипотеке составит 8,7% годовых. При этом правила программы предусматривают: первоначальный взнос от 15%, максимальную сумму кредита 6 000 000 рублей и срок ипотеки до 30 лет. Либо выбрать вариант с фиксированной ставкой 5,5% на весь срок ипотеки, где максимальный срок ипотеки составит 20 лет.
ЖК Urbanica уже получил аккредитацию ведущих банков страны, а это значит, что ипотечный менеджер легко подберёт для вас оптимальную ипотечную программу. Если же для покупки новой квартиры вам нужно продать старую, вы совершенно бесплатно можете воспользоваться услугой Trade-in[1] и получить выгоду до 250 000 рублей[2].
Важно отметить, что возведение комплекса ведётся по программе проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ» и покупка квартиры в ЖК Urbanica безопасна даже на самых ранних этапах строительства. Неоспоримыми преимуществами покупки с использованием эскроу-счетов являются: строгий контроль хода строительства со стороны банка, гарантия успешного проведения сделки, страхование денежных средств на эскроу счетах, возможность перевести нужную сумму на счёт безналичным платежом.
Успейте выбрать свою квартиру, пока в наличии широкий выбор планировочных решений! Получить более подробную информацию о строящихся проектах ГК «Первый Трест» вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111 или в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, ул. 50-летия, 15 к. 1 и ул. Энтузиастов, 9 (вход с улицы Р. Нуреева).
Справка о компании: ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в топ-3 застройщиков Республики Башкортостан, на данный момент возводит 5 жилых комплекса в историческом и географическом центрах Уфы.
[1] Услуга Trade-in предоставляется бесплатно при условии покупки новой квартиры от застройщика в одном из жилых комплексов ГК «Первый Трест».