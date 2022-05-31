Стагнация на вторичном рынке недвижимости Уфы. Что будет дальше?

- Среди наших клиентов более 60%, тех кто использует этот инструмент для покупки новой квартиры. Кроме того, что для покупателей квартир в жилых комплексах ГК «Первый Трест», мы оказываем эту услугу совершенно бесплатно, есть и ещё ряд преимуществ. Наш сотрудник сможет организовать рекламную кампанию, благодаря которой ажиотаж вокруг продаваемой квартиры будет максимальным. Специалист грамотно оценит объект недвижимости, и подскажет, что необходимо сделать для повышения цены, например, провести косметический ремонт или генеральную уборку и т. п. Опытный менеджер хорошо знает "золотую середину" инвестиций в преображение объекта недвижимости - не все затраты реально сказываются на рыночной стоимости квартиры. Ваша квартира будет продана по максимально возможной стоимости и в максимально короткие сроки. Все расходы на рекламу и юридическое сопровождение мы берём на себя. Вы экономите своё время и нервы. А стоимость понравившейся вам квартиры фиксируется на 35 дней. Но самый главный плюс – это безопасность сделки. При этом вы можете быть уверены, что они будут подготовлены в соответствии с законодательством и за минимальный срок.