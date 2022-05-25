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«Никакой ясности»: резидент курорта в Соль-Илецке о срыве отдыха жителей Башкирии

25 мая 06:09
Фото: мэрия Соль-Илецка
Резидент курорта отреагировал на информацию о том, что озера вскоре откроют для отдыхающих.

Информация о том, что соленый курорт в Соль-Илецке начнет работать с 15 июня, не соответствует действительности. Об этом Mkset сообщили в компании-резиденте соленых озер.

«Пока никаких точных данных о сроках у нас нет. Информация о датах — 8 июня, 15 июня — ни на чем не основана», — прокомментировал представитель ООО «Соленые озера».

В настоящее время на территорию курорта никого не пропускают. Там работают только специалисты, которые должны дать заключение о безопасности территории озер для отдыхающих.

Сотрудник «Соленых озер» отметил, что еще в апреле компания проинформировала о ситуации всех туроператоров, попросив их воздержаться от реализации путевок. То, что туры тем не менее продолжают продавать, — остается на совести этих компаний.

«Как только все начнется, мы всех оповестим», — заверил он.

Как сообщал Mkset, для многих жителей Соль-Илецка курорт является единственным источником заработка. Горожане сдают жилье в аренду отдыхающим, кормят их, занимаются торговлей. Для туристов работает местный арбузный рынок. Узнав, что открытие сезона в этом году откладывается на неопределенные сроки, обеспокоенные предприниматели написали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой прояснить ситуацию. Сами местные жители не считают проблему с карстовыми процессами серьезной.

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#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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