Соль на рану: почему отдых на озерах в Соль-Илецке для жителей Башкирии под угрозой

Однако местным бизнесменам, которые предлагают сдачу в аренду квартир, комнат и койко-мест для желающих отдохнуть на соленых озерах, судя по всему, известно чуть больше, чем узким специалистам. Ведь они уже готовы забронировать для желающих комнаты и целые дома — ценник в этом году начинается от 300 рублей за койко-место. На вопросы о рисках и возможном неоткрытии сезона арендодатели отмахиваются, и серьезные разговоры об опасности происходящих процессов называют слухами. Сами арендодатели говорят, что сезон откроется, просто чуть позже — в середине июня. Тогда как в соцсетях жители самого Соль-Илецка и Оренбурга, который находится в 73 километрах от курортного городка, высказывают свои опасения и даже просят туристов не вносить предоплату за забронированное жилье. Более сознательные арендодатели, которые не на шутку обеспокоены ситуацией, даже обратились к Владимиру Путину.