Бешеные цены и озёра из мочи: жители Башкирии об угрозе срыва отдыха в Соль-Илецке

В одном из крупных республиканских пабликов также не нашлось места сожалениям о вероятном срыве отдыха на курорте с солеными озерами. Судя по комментариям пользователей, отдыхавших в Соль-Илецке крайне беспокоит большое количество мочи в озере, о чем граждане пишут практически в каждом сообщении. Так, Галина М. пишет, что в озере «одна моча… нет той соли уже». Присоединяется к ее предположениям и Ринат И., он пишет, что «там никто в туалет не ходит, все в озере [испражняются]», это уринотерапия и за это деньги платят, тьфу пакость». Ринат И. написал коротко и ясно — «озеро из мочи», а Нина М. и вовсе заявила, что курорт «давно пора закрыть».