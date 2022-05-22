Бешеные цены и озёра из мочи: жители Башкирии об угрозе срыва отдыха в Соль-Илецке

18 мая Mkset опубликовал материал о том, что отдых в 2022 году сорваться может не только у тех, кто хотел поехать за рубеж, но и для тех, кто хотел отдохнуть в знакомом большинству жителей России соленом курорте в Соль-Илецке.
Все дело в том, что под комплексом соленых озер, где собственно и отдыхают посетители, специалисты заподозрили определенные риски, связанные с карстовыми пустотами. Администрация курорта ООО «Соленые озера» предупредила и местных жителей, и туристов о том, что начало сезона пока что откладывается, откроется ли курорт в этом году, пока неизвестно.
Пока жители Соль-Илецка переживают о летнем сезоне, который «год кормит» городок с населением в 25 тысяч человек, жители Башкирии, кажется, не очень-то и расстроились перспективой остаться без «соленого» отдыха. Отправились изучить реакции пользователей на известие о вероятном срыве турсезона в соседней области и нашли много интересного.
В комментариях одного из городского сообщества Стерлитамака, который гораздо ближе к курорту, чем Уфа, местные жители диаметрально противоположно отреагировали на то, что на соленых озерах отдохнуть может и не получиться.
Марина К. написала, что не сказала бы, что Соль-Илецк — бюджетный город для отдыха. «Да и срач там», добавила она.
Иван И. был еще резче в своих суждениях, и сообщил, что не пожалеет, если курорт не откроется.
— «Цены пипец!!! Да и грязь кругом, в 90-е там было супер, когда не было коммерции. Чисто, и озера были белые и лечебные, теперь только коммерция и никакой пользы», — считает Иван И.
Михаил С. посетовал, что «вообще брезгует там купаться, каких только не видел людей с разными болячками».
А вот Алексей А. написал, что Соль-Илецк это «супер место» и ему «очень жаль».
В одном из городских сообществ Салавата и вовсе нашлись лишь негативные комментарии под материалом. Так, местная жительница Людмила М. задала риторический вопрос. «Бюджетный?!!!» — вопрошает она, как бы намекая, что это не совсем характеризует отдых на курорте по соседству. Ирина С. также задала весьма странный вопрос — «Уринотерапию отменили?». Согласен с ней и Егор Е., который полагает, что «фигня, а не озеро ваш Соль-Илецк, все [испражняются] в это озеро, а вы там купаетесь, фу». Марина М. была также категорична в суждениях и написала коротко — «говноотдых».
В одном из крупных республиканских пабликов также не нашлось места сожалениям о вероятном срыве отдыха на курорте с солеными озерами. Судя по комментариям пользователей, отдыхавших в Соль-Илецке крайне беспокоит большое количество мочи в озере, о чем граждане пишут практически в каждом сообщении. Так, Галина М. пишет, что в озере «одна моча… нет той соли уже». Присоединяется к ее предположениям и Ринат И., он пишет, что «там никто в туалет не ходит, все в озере [испражняются]», это уринотерапия и за это деньги платят, тьфу пакость». Ринат И. написал коротко и ясно — «озеро из мочи», а Нина М. и вовсе заявила, что курорт «давно пора закрыть».
Александр П. оказался куда сдержанней в своем комментарии и без веских доводов сообщил, что «это не то место, о котором можно сожалеть».
Никогда там не отдыхала и не было желания даже. В Башкирии много мест хороших для отдыха, за все лето не везде успеваешь отдохнуть. Ольга Н.
Мнения без негатива нашлись лишь в комментариях одного из крупнейших пабликов Башкирии. Здесь граждане напомнили о целебных свойствах курорта.
В Соль-Илецк едут не отдыхать, а лечиться. Когда Москва подключилась и деньги начали качать, вот и началось. Деньги, деньги. Начальник СЭС сама купается и мне советовала. Зараза там не живет. Фая С.
А вот Люда Ш. с Фаей С. категорически не согласна и пишет, что в озерах не соль, а «грязь и моча, ужас, а не курорт, везде грязь, поддельное пойло из Казахстана, гостиницы-помойки, цены на озера по сумасшедшими ценам и в общем одним словом говно».
Марина С. пишет, что «на озере ужасно грязно, все больные в одном озере» и вопрошает — как только люди едут туда. В ответ ей Зайтуна Ш. сообщает, что «где соленая вода, заразы нет. Люди сами так относятся к природе».
Удивил комментатор Максимки З., который согласился с тем, что «цены там бешеные», но уточнил, что все равно ездит туда каждый год. Отличилась комментарием и Алия А. которая задала вопрос ребром — «А где по-другому?» и добавила «все наши курорты такие».
Спорить ли с Алией А. — вопрос индивидуальный. Однако прошлым летом туристы были крайне удивлены сервисом на одном из самых популярных курортов близ Уфы — Павловском водохранилище. Mkset следит за тем, как изменится ситуация на популярных курортах Башкирии в нынешнем году, когда власти прямым текстом заявляют, что на туристическую привлекательность региона и развитие внутреннего туризма Башкирии брошены немалые силы и средства.