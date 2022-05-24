Власти отреагировали на угрозу срыва отдыха жителей Башкирии на озерах в Соль-Илецке

Курорт возник на месторождении каменной соли. Заложенный в начале XVIII века карьер Развал спустя еще столетие заполнился водой и стал самым большим соленым озером. Однако в 1979 году озеро Развал исчезло: вода сквозь образовавшуюся трещину ушла в расположенные под водоемом шахты. Шахтеров, которые работали под озером, успели поднять на поверхность. После водоем удалось восстановить. Однако специалисты считают, что необходимо следить за образованием карстовых воронок, ведь в случае масштабных процессов могут пострадать люди.