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Перелет властей, назначения в мэрии, бобр в обычной луже и отмена концерта БИ-2 в Уфе

17 мая 17:04
Фото: 1MI
Попробовали собрать в одном материале самые интересные новости Mkset от 17 мая.

На сегодняшнем оперативном совещании в мэрии Уфы было озвучено сразу несколько кадровых назначений. И если о назначении журналиста, телеведущего и шоумена Дениса Ганиева было известно и ранее, а сегодня Мавлиев официально представил нового вице-мэра по взаимодействию со СМИ, то назначение нового начальника городского отдела образования стало сюрпризом.

Пост начальника управления образования города после 10 лет в данной должности покинула Елена Хаффазова, а её место занял Азат Батыршин, за спиной которого преподавательская деятельность в школе, а также работа на посту директора школы № 44 в Уфе.

Стало известно и о том, что в Уфе не состоится концерт группы БИ-2 запланированный на июнь. После того как группа отказалась выступать в Омске из-за некоторых несогласий с площадкой, вопрос концерта в Уфе и его целесообразности подняли республиканские чиновники и общественники.

Были сегодня и достаточно забавные новости, однако при всей своей забавности известие остается весьма странным. Так сегодня жители Демского района обнаружили в луже близ школы-интерната для глухонемых детей бобра. Бдительные граждане сообщили о бобре куда следует и компетентные службы транспортировали бобра в более подходящее местечко.

О заключенных в ходе рабочего визита властей Башкирии в Узбекистан соглашениях уже несколько дней сообщают СМИ, а вот экономист Всеволод Спивак обнаружил кое-что интересное в закупке самого перелета делегации чиновников. Его предположения привели здесь.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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