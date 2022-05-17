Мэр Уфы официально объявил о назначении нового зама

Глава городской администрации заявил, что у назначенного «большой опыт работа в масс-медиа, телевидении, радио, он знает, как эта работа организована изнутри».
Как сообщал Mkset, ранее в администрации решили усилить работу в сфере социальных коммуникаций, для этого ввели должность еще одного вице-мэра. Денис Ганиев будет взаимодействовать со СМИ, решать вопросы по подготовке к проведению 450-летия Уфы, которое отмечается в 2024 году.
Новый вице-мэр — земляк Ратмира Мавлиева. Он родился в 1982 году, окончил Нефтекамский машиностроительный техникум по специальности «сварочное производство» и юрфак Башкирского госуниверситета.