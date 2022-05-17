mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мэр Уфы официально объявил о назначении нового зама

17 мая 04:42
Фото: Vk/Денис Ганиев
Новым вице-мэром стал шоумен Денис Ганиев, сообщил Ратмир Мавлиев на совещании в правительстве во вторник, 17 мая.

Глава городской администрации заявил, что у назначенного «большой опыт работа в масс-медиа, телевидении, радио, он знает, как эта работа организована изнутри».

Как сообщал Mkset, ранее в администрации решили усилить работу в сфере социальных коммуникаций, для этого ввели должность еще одного вице-мэра. Денис Ганиев будет взаимодействовать со СМИ, решать вопросы по подготовке к проведению 450-летия Уфы, которое отмечается в 2024 году.

Новый вице-мэр — земляк Ратмира Мавлиева. Он родился в 1982 году, окончил Нефтекамский машиностроительный техникум по специальности «сварочное производство» и юрфак Башкирского госуниверситета.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48