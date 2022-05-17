Мэр Уфы официально объявил о назначении нового зама

Как сообщал Mkset, ранее в администрации решили усилить работу в сфере социальных коммуникаций, для этого ввели должность еще одного вице-мэра. Денис Ганиев будет взаимодействовать со СМИ, решать вопросы по подготовке к проведению 450-летия Уфы, которое отмечается в 2024 году.