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Концерт рок-группы Би-2 отменили в Уфе после критики властей и общественников

17 мая 11:46
Фото: vk.com
Информацию об этом Mkset подтвердил сотрудник «Уфа-Арены», которая должны была стать площадкой для проведения мероприятия.

Рок-группа должна была выступить в Уфе 5 июня. Причины принятого решения представителю организации неизвестны.

«Мы предоставляем только площадку. У нас есть информация, что концерта не будет», — сказал он.

Представители Би-2 на телефонные звонки не отвечают. В социальной сети представители рок-группы сегодня сообщили об отмене завтрашнего совместного с «Квартетом И» «Письма и песни» в Санкт-Петербурге. Его перенесли «по независящим от организатора причинам». Новую дату выступления планируют сообщить в ближайшее время, все билеты будут действительны. Коллектив пообещал ответить на вопросы по поводу остальных предстоящих концертов «чуть позже».

Отмене концерта в Уфе предшествовала критика в адрес группы со стороны вице-спикера Госсобрания РБ Рустема Ахмадинурова. Он заявил, что Би-2, отказавшаяся выступать в Омске на сцене с плакатом «Zа Россию», занимается «потворничеством наших недругов».

Отменить концерт, а музыкантов «отправить на принудительное прослушивание курса лекций по истории Отечества» предлагал член СПЧ при главе Башкирии Азамат Галин.

По поводу инцидента в Омске сами музыканты сообщали, что отказались от концерта после того, как администрация площадки решила демонтировать декорации группы, заслонявшие баннер с буквой «Z».

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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