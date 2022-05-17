Экономист нашел несостыковку в перелете главы Башкирии в Узбекистан за 20 млн рублей

Между делом сообщил у себя в соцсетях Спивак и о том, что сам он приобретал билеты в Узбекистан, причем туда и обратно, за 32 тысячи рублей. Но это обычным рейсом, а не джетом, где в обязанности также входит обеспечение делегации питанием на борту в соответствии с классом обслуживания и обслуживание в VIP-залах.