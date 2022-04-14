Билайн улучшил сеть на территории всей Башкирии

Чтобы пятикратно возросший трафик без задержек доставлялся к клиенту, билайн расширил пропускную способности почти 20 тысяч базовых станций. Они обслуживают примерно три четверти клиентов компании, проживающих в регионах, где абоненты тратят больше трафика, чем в среднем по России. Для увеличения скорости компания добавила в сеть 4G полосы из других диапазонов.Кроме рефарминга в 2021 году билайн реализовал другие масштабные проекты по улучшению сервиса. В прошлом году техническая дирекция построила больше базовых станций, чем в любой другой год в своей истории. За четыре года сеть 4G по России выросла почти в три раза, а в Башкирии – в три раза. В 2021 году компания развивала сеть в более чем 2 700 населенных пунктов, из них 70% это областные города и поселки с населением менее 10 тысяч человек.