Абоненты билайна в Башкирии могут звонить и отправлять SMS по Wi-Fi

Одно из главных преимуществ сервиса VoWiFi (голос через Wi-Fi — прим.ред.) — это возможность пользоваться связью даже в тех местах, где обычно сотовый сигнал нестабилен и проходит с трудом, например, в подвальных помещениях, на подземных парковках или на последних этажах высотных зданий. Кроме того, с помощью VoWiFi клиенты оператора могут отправлять SMS и совершать голосовые звонки по домашнему тарифу из любой точки мира.