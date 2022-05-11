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«Флакон» заходит в Уфу

11 мая 11:03
Экосистема «Флакон» разработала новую концепцию административно-делового комплекса, который находится в географическом центре города на проспекте Октября.

Впервые в Уфе Экосистема «Флакон» разработала новую концепцию административно-делового комплекса. Он находится по адресу пр. Октября 67/2. Концепция адаптируется под реальных резидентов. Внутри административно-делового комплекса создано мультифункциональное пространство, в котором присутствуют современные F-офисы. К примеру, переговорные, скайп-офисы, коворкинг, лекторий, ланч-зоны, ремесленная галерея, арт-кластер, зоны цифровой и виртуальной реальности.

По словам основателя Креативной экосистемы «Флакон» Николая Матушевского, Россия очень большая и мест, где можно делать объекты, подобные дизайн-заводу, много. В частности, Уфа — город творческой и активной молодежи.

Основатель Креативной экосистемы «Флакон» Николай Матушевский

— Мы научились делать интересные места для креативных людей и поэтому создали Экосистему из нескольких десятков «Флакончиков», активно влияющих на создание вокруг себя творческой и одновременно деловой среды по всей России, — отмечает Николай Матушевский.

— Отрадно, что в столице появится новое творчески-деловое пространство. И важно, что расположено оно будет не в переполненном историческом центре города, а на главной артерии Уфы — Проспекте Октября, — отметил управляющий административно-деловым комплексом Антон Горбачев.

Напомним, для местных отечественных производителей в комплексе созданы особые условия аренды. Приглашаем к сотрудничеству арендаторов, подробности о новом административно-деловом комплексе на официальном сайте — https://dcufa.ru.

Напомним, Экосистема «Флакон» создает и развивает креативную инфраструктуру по всей России с 2010 года. Компания формирует яркие и узнаваемые пространства, которые становятся культурным центром города. «Флакон» ревитализировал более 20 промышленных территорий.

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