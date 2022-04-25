Конкурс на лучшее название административно-делового комплекса в центре Уфы завершен

Итак, конкурсная комиссия выбрала трех лидеров, приславших названия: «Артерия», «Шафи-молл», «Атлант». Каждый из них получит по 30 тыс. руб. При условии, что административно-деловой центр официально будет назван одним из выигравших вариантов, победитель получит остаток главного приза — еще 70 тыс. руб.