Конкурс на лучшее название административно-делового комплекса в центре Уфы завершен

Конкурс на лучшее название административно-делового комплекса в центре Уфы завершен
Конкурс на лучшее название административно-делового комплекса в центре Уфы завершен
Вчера, 12:23Общество
Конкурсная комиссия выбрала трех лидеров, приславших название.

В Уфе завершился конкурс на лучшее название административно-делового комплекса города по адресу пр. Октября, 67/2. За месяц прислано порядка 3 тысяч вариантов. Уфимцы подошли к делу творчески. Практически все предложенные названия имеют яркий характер, звучность, оригинальность и содержательность.

Итак, конкурсная комиссия выбрала трех лидеров, приславших названия: «Артерия», «Шафи-молл», «Атлант». Каждый из них получит по 30 тыс. руб. При условии, что административно-деловой центр официально будет назван одним из выигравших вариантов, победитель получит остаток главного приза — еще 70 тыс. руб.

Кроме того, награждается конкурсант, предложивший назвать административно-деловой комплекс — «Фалян-туган». За чувство юмора и смекалку он получает 10 тыс. руб.

Важно! Названия-победители дублировались с нескольких электронных адресов, денежные призы получают конкурсанты, приславшие первыми свой вариант:

  • «Артерия» — govorko.lexa@yandex.ru
  • «Шафи-молл» — zbegbeder@yandex.ru
  • «Атлант» — solo1981@mail.ru

Победителям нужно связаться с организаторами конкурса по номеру телефона: 8 (937) 490 58 33.

Жюри конкурса и руководство административно-делового комплекса благодарит всех за участие. Они уверены, сильное имя поведет клиента за собой, станет локомотивом, задаст бизнесу новую планку.

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