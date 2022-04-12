Точка притяжения: административно-деловой комплекс в центре Уфы обрел новую концепцию

В уфимском административно-деловом комплексе (проспект Октября, 67/2) прошел День партнера. В рамках мероприятия гостям рассказали, как будет работать комплекс, который станет новой точкой притяжения для горожан.

Комплекс находится в географическом центре города, на одном из основных торговых узлов Уфы — пересечении проспекта Октября и ул. Шафиева. Он состоит из двух зданий общей площадью 26 700 квадратных метров с подземным паркингом (70 мест) и открытой парковкой (400 мест). По словам управляющего административно-деловым комплексом Антона Горбачева, планируется, что комплекс откроется для посетителей уже этим летом, ориентировочно — в июле. — Отличительной особенностью комплекса будет большое офисное здание, которое построили рядом, — подчеркнул Антон Горбачев. — Что касается этого здания, то на первом этаже будут представлены бутики, сервисная зона, магазины экопродуктов. На втором, третьем и четвертом — косметология, фитнес, зона комфортного спорта. Есть просторный цокольный этаж — там мы хотим реализовать большой рынок, выставочную ярмарку для местных производителей как промтоваров, так и продуктов питания. Кстати, несколько известных уфимских рестораторов уже подтвердили участие в нашем проекте. Концепцию комплекса разрабатывала экосистема «Флакон». Основатель дизайн-завода «Флакон» Николай Матушевский отметил, что в Уфе есть потенциал для развития новых современных пространств. — Мы разработали концепцию мультифункционального пространства, в котором присутствует очень много современных форматов. Например, ко-офис — гибридное пространство, которое днем работает как офис, а вечером — как центр проведения мероприятий, образовательных историй. В целом, это будет комплекс, настраиваемый под запросы рынка, — рассказал Николай Матушевский. Заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Дамир Галиуллин подчеркнул, что в нынешних условиях очень ценно, когда бизнес находит возможности создать условия для реализации торговли и своих продуктов с позиции импортозамещения. — От инвестиционного блока Башкирии хотелось бы обратиться к будущим резидентам комплекса: мы готовы поддержать ваши начинания и снизить определенную налоговую нагрузку при реализации ваших проектов, — добавил Дамир Галиуллин. Президент Торгово-промышленной палаты РБ Тимур Хакимов пожелал удачи обновленному комплексу: — Это место, которое будет создавать синергетический эффект, взаимодействие деловых центров и торговых. Есть немало примеров, когда в таких комплексах успешно работают и государственные учреждения, и бизнес — в частности, тот же Москва-Сити. Основная цель этого комплекса, конечно, — полноценно представить наших предпринимателей. Очень хочется, чтобы здесь кипела жизнь. Заместитель директора АО «Россельхозбанк» Сергей Суслов отметил, что концепция комплекса подобрана очень удачно: — В рамках концепции заявлен фудкорт, где будут представлена свежая продукция местных фермеров. Нам эта идея очень нравится, поскольку мы сами стараемся фокусироваться на поддержке фермерства в России и Башкирии, в частности. Нам близка концепция этого комплекса именно как такого умного дома для умных людей. Отрадно, что такие экосистемы создаются в Уфе, что предприниматели поддерживают своих производителей, обеспечивая население максимально свежими и вкусными продуктами. Добавим, что в настоящее время специальное жюри выбирает название для административно-делового комплекса из тех, что были присланы жителями Башкирии в рамках конкурса. Было прислано 1910 заявок с оригинальными названиями. Интересно, что в конце Дня партнера гостей угостили огромным тортом, на котором была изображена картина Валентина Серова «Похищение Европы», написанная в 1910 году. Выбор изображения неслучайно — таким образом организаторы символически попрощались со старой концепцией (располагавшийся здесь торговый центр носил название «Европа») и объявили новый этап развития комплекса. Картина Серова экспонируется в Третьяковской галерее; новый административно-деловой комплекс скоро также станет притяжением культуры и искусства, творческим кластером с выставками именитых художников и инсталляциями молодых талантливых авторов. Подробнее о характеристиках комплекса можно прочитать на его официальном сайте — https://dcufa.ru.

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