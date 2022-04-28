В Уфу 3 мая причалит четырехпалубный теплоход «Александр Пушкин»

На следующей неделе, 3 мая, в Уфу впервые причалит четырехпалубный теплоход «Александр Пушкин». Как уточняет пресс-служба республиканского правительства, судно прибудет из Нижнего Новгорода.
Известно, что за время время путешествия теплоход также побывает в Свияжске, Казани, Нижнекамске, Бирске, Елабуге, Чебоксарах.
Так, 4 мая, в Уфе также ожидаются круизные теплоходы «Николай Некрасов», «Александр Бенуа» и «Северная сказка». В правительстве заявляют, что всего в текущем году в республику прибудут 13 судов.